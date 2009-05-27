Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Требуется создание красивых сателлитов
Жесткие требования! Просьба не беспокоить не уверенных в своих силах и постоянно пропадающих!
Сайты должны выглядеть как сайты небогатых фирм и не кричать посетителю: Йа гофносайт!!!.
Примеры сайтов по 30-40 долларов: windows(цифра семь)screenshots(точко)com, mvk(тире)serviS(точка)com
Есть достаточно большой запланированный объем работ следующего вида:
1. Восстановление и приведение в божеский вид сайтов из вебархива
2. рерайт для заполнения не найденных в вебархиве страниц
3. создание человеческих минисайтиков под имеющиеся домены
4. внесение правок в существующие сайты, допнаполнение
Требования к человеку:
1. Умение делать вышеперечисленное самому, умение внести правки в шаблоны, минимально поправить код, делать читаемый рерайт, находить картинки по теме
2. желание и умение создавать красивые сайтики
3. ежедневное наличие в сети и в аське без пропаданий. соблюдение сроков.
4. знание инклюдов очень приветствуется. cms не нужны
5. умение прикрутить готовые скрипты к сайту
6. желание учиться
работы много – готовим новые сайтики и тз по ним.
сообщения "стучите 6757567657" игнорируются. Опишите, раз решили написать, немного о том, что умеете, подкрепите примерами работ, оставьте асю.
Спасибо за внимание. завтра вечером буду подробно смотреть ответы
ps. взятый и брошенный проект – это минусовой отзыв. Оценивайте свои силы и цените свое и чужое время, ибо оно деньги.
Идеал – один-два исполнителя для постоянного сотрудничества.
На этом сайте зарегистрировался только что. Чтобы не было вопросов - вот моя же вакансия http://www.free-lance.ru/projects/?pid=206315&f=2
BL 108.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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