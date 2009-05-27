Требуется создание красивых сателлитов

Жесткие требования! Просьба не беспокоить не уверенных в своих силах и постоянно пропадающих!

Сайты должны выглядеть как сайты небогатых фирм и не кричать посетителю: Йа гофносайт!!!.

Примеры сайтов по 30-40 долларов: windows(цифра семь)screenshots(точко)com, mvk(тире)serviS(точка)com

Есть достаточно большой запланированный объем работ следующего вида:

1. Восстановление и приведение в божеский вид сайтов из вебархива

2. рерайт для заполнения не найденных в вебархиве страниц

3. создание человеческих минисайтиков под имеющиеся домены

4. внесение правок в существующие сайты, допнаполнение

Требования к человеку:

1. Умение делать вышеперечисленное самому, умение внести правки в шаблоны, минимально поправить код, делать читаемый рерайт, находить картинки по теме

2. желание и умение создавать красивые сайтики

3. ежедневное наличие в сети и в аське без пропаданий. соблюдение сроков.

4. знание инклюдов очень приветствуется. cms не нужны

5. умение прикрутить готовые скрипты к сайту

6. желание учиться

работы много – готовим новые сайтики и тз по ним.

сообщения "стучите 6757567657" игнорируются. Опишите, раз решили написать, немного о том, что умеете, подкрепите примерами работ, оставьте асю.

Спасибо за внимание. завтра вечером буду подробно смотреть ответы

ps. взятый и брошенный проект – это минусовой отзыв. Оценивайте свои силы и цените свое и чужое время, ибо оно деньги.

Идеал – один-два исполнителя для постоянного сотрудничества.

На этом сайте зарегистрировался только что. Чтобы не было вопросов - вот моя же вакансия http://www.free-lance.ru/projects/?pid=206315&f=2

BL 108.