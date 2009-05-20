Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Создание сайта знакомств
Нужен аналог сайта chatoff.net
С биллингом, партнеркой и т.д. – единственное, ориентирован на эротику
На таком же движке
писать в личку с ценой
Заявки фрилансеров
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