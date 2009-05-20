Нужен небольшой сайт на WordPress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок465 просмотров

Сайт для частной клиники.

Должен быть простой аккуратный дизайн без "наворотов".

Пример по структуре и наполнению: www.sam.onclinic.su.

WordPress
16 лет назад
sr55555
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

notturno
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$300
8 дней

Заявки фрилансеров

notturno
Игорь 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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