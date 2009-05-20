Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Сайт на Битриксе (дизайн + программирование)
Разработака сайта (дизайн + программная часть) IT-компании на CMS Битрикс. Имеется фирменный стиль с логотипом, цветовой палитрой и всем чем положено.
Общие требования к дизайну:
качественный (легкий, лаконичный, светлый, сделанный со вкусом).
Требования к функционалу:
как первый этап сайт-визитка с информационными разделами (о компании, статьи, файлы для скачивания и т.п.) и блоками объявлений о спецпредложениях, + штатный битриксовский поиск. Контент набьем сами.
Вторым этапом прикрутить каталог товаров и интернет-магазин (это чуть позже).
Предложения можно отправлять на ivan.cleverit(a)gmail.com:
интересуют предложения с приложенным скриншотом наброска дизайна будущего сайта, либо ссылкой на работающий аналогичный проект автора (цветовая гамма логотипа в аттаче), стоимость и сроки первого этапа.
В ближайшем времени планируется создание нескольких интернет магазинов, поэтому для дальнейшего сотрудничества хотим найти надежного специалиста или команду, умеющих качественно и быстро работать, если это именно вы, немедленно сообщите нам об этом.
Заявки фрилансеров
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