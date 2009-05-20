Сайт на Битриксе (дизайн + программирование)

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Закрыт14 заявок229 просмотров

Разработака сайта (дизайн + программная часть) IT-компании на CMS Битрикс. Имеется фирменный стиль с логотипом, цветовой палитрой и всем чем положено.

Общие требования к дизайну:

качественный (легкий, лаконичный, светлый, сделанный со вкусом).

Требования к функционалу:

как первый этап сайт-визитка с информационными разделами (о компании, статьи, файлы для скачивания и т.п.) и блоками объявлений о спецпредложениях, + штатный битриксовский поиск. Контент набьем сами.

Вторым этапом прикрутить каталог товаров и интернет-магазин (это чуть позже).

Предложения можно отправлять на ivan.cleverit(a)gmail.com:

интересуют предложения с приложенным скриншотом наброска дизайна будущего сайта, либо ссылкой на работающий аналогичный проект автора (цветовая гамма логотипа в аттаче), стоимость и сроки первого этапа.

В ближайшем времени планируется создание нескольких интернет магазинов, поэтому для дальнейшего сотрудничества хотим найти надежного специалиста или команду, умеющих качественно и быстро работать, если это именно вы, немедленно сообщите нам об этом.

16 лет назад
cleverit
Иван 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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