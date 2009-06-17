Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Сайт-визитка для программного продукта под ключ
Тема - сайт программного продукта для компаний занимающихся арендой строительной техники.
Основные Лидеры северо-запада:
http://www.ramirent.ru/ (ключевой клиент)
Другие компании из целевой аудитории это:
и т.д.
Сам продукт разработан на базе 1С:8.х Сайт: http://v8.1c.ru/
Название продукта и компании MRBE (Management of Rent of the Building Equipment - управление арендой строительной техники)
Содержание сайта
- Главная
- о продукте
- внедрение и цены
- контакты
В будущем возможны доработки сайта.
Наполнение, в основном, текстовое. Предусмотреть возможность редактирования содержания страниц.
Мы уже объявляли конкурс. Но из всего что нам предложили на 100% лег только логотип (его и заказали вместе с визитками), сейчас дорабатываем цветовую гамму. Принцип выбора исполнителя - портфолио, опыт работы. И перед тем как делать эскизы надо обсудить общую концепцию - цветовую гамму. Мои предпочтения - светлые тона. Вот сайты иностранных компаний предлагающие аналогичный продукт:
http://www.solutionsbycomputer.com/
Хотелось чтобы дизайн не уступал. Сам сайт планируется сделать на русском и английском языке. В связи с тем что потратили время на конкурс сроки достаточно сжатые получаются. со 2 по 6 июня будет выставка где будут присутствовать потенциальные клиенты. Желательно к этому времени чтобы сайт заработал (но это не самое главное условие - главное качество). Доменное имя уже зарегистрировано mrbe.ru хостинг в принципе тоже есть.
По бюджету и срокам присылайте Ваши предложения.
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