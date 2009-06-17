Сайт-визитка для программного продукта под ключ

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Завершен34 заявки520 просмотров

Тема - сайт программного продукта для компаний занимающихся арендой строительной техники.

Основные Лидеры северо-запада:

http://www.cramo.ru/

http://www.ramirent.ru/ (ключевой клиент)

Другие компании из целевой аудитории это:

http://www.pekkaniska.com/

http://www.ptm-stolica.ru/

http://www.stroyrent.ru/

и т.д.

Сам продукт разработан на базе 1С:8.х Сайт: http://v8.1c.ru/

Название продукта и компании MRBE (Management of Rent of the Building Equipment - управление арендой строительной техники)

Содержание сайта

- Главная

- о продукте

- внедрение и цены

- контакты

В будущем возможны доработки сайта.

Наполнение, в основном, текстовое. Предусмотреть возможность редактирования содержания страниц.

Мы уже объявляли конкурс. Но из всего что нам предложили на 100% лег только логотип (его и заказали вместе с визитками), сейчас дорабатываем цветовую гамму. Принцип выбора исполнителя - портфолио, опыт работы. И перед тем как делать эскизы надо обсудить общую концепцию - цветовую гамму. Мои предпочтения - светлые тона. Вот сайты иностранных компаний предлагающие аналогичный продукт:

http://www.lawson.com/

http://www.rentalresult.com/

http://www.solutionsbycomputer.com/

http://www.insphire.com/

http://www.wynnesystems.com/

Хотелось чтобы дизайн не уступал. Сам сайт планируется сделать на русском и английском языке. В связи с тем что потратили время на конкурс сроки достаточно сжатые получаются. со 2 по 6 июня будет выставка где будут присутствовать потенциальные клиенты. Желательно к этому времени чтобы сайт заработал (но это не самое главное условие - главное качество). Доменное имя уже зарегистрировано mrbe.ru хостинг в принципе тоже есть.

По бюджету и срокам присылайте Ваши предложения.

16 лет назад
mrbe
Олег 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$400
10 дней
Дима работает со слаженной командой. Работу делает оперативно и до упора... Пока не будет то что требуется. Если вы боле менее знаете что хотите - Дима это сделает в лучшем виде. Рекомендую, проверенный человек.
Скажу так, Олег дал волю моему творчеству, и во многих вещах доверял мне, что не мало важно. При всем том, что мы вместе прорабатывали каждую мелочь, что на первый взгляд могло показаться очень раздражительным, в итоге получили хороший результат совместной работы. Я доволен! Что касается оплаты, все было четко, как было договорено перед началом работы + приятная премия. А также была проведена предоплата, что всегда греет душу фрилансера :) Буду рад сотрудничать еще!

Заявки фрилансеров

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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