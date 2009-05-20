Требуется создать онлайн каталог подобный www.sanyo.com.au ( дизайн и функциональность)

Администраторы каталога должны иметь возможность используя Content Management System

- самостоятельно обновлять текст и графику каждого продукта и страницы

- добавлять новый продукт

- отключать / включать продукт

- обновлять продукт

- удалять продукт

- присваивать продукту статус «Spesial» , тем самым передвигая продукт

на специальную страницу «Spesials»

- присваивать продукту статус « Futured product», тем самым показывая продукт в

специальной секции на Главной странице.

- получать запрос клиента о продукте на указанный email адрес или адреса

- добавлять новые страницы на сайт ( динамичные и статические )

Требования к страницам сайта :

- : Титул каждой страницы сайта должен иметь возможность обнавляться </p><p> администратором в любое время через Content Management System </p><p> </p><p>- <meta name="description"> Description каждой страницы сайта должен иметь возможность </p><p> обнавляться администратором в любое время через Content Management System </p><p> </p><p>- <meta name="keywords"> : Keywords каждой страницы сайта должены иметь возможность </p><p> обнавляться администратором в любое время через Content Management System </p><p> </p><p>- URL динамичных страниц должен быть сконструирован следующим образом: </p><p> </p><p> продукт « ABC » </p><p> категории « projectors » </p><p> подкатегории « home-theatre » </p><p> </p><p> URL должна быть - <a href="http://www.site.com/products/projectors/home-theatre/ABC">www.site.com/products/projectors/home-theatre/ABC</a> </p><p> Использование & , ? , % , session id= не допускается </p><p> </p><p>- URL статических страниц должен назван администратором , если администратором </p><p> планируется добавиться новая страница « About Us» то администратор должен сам дать ей </p><p> назавание через Content Management System либо about_our_company.php , либо about.php , </p><p> либо как-то иначе….</p><p></p><p></p><p>Требования к кандидатам: </p><p> </p><p>- Опыт работы с PHP и MySQL/MsSQL не менее 2-х лет </p><p>- Понимание принципов работы вебсайтов </p><p>- English – технический </p><p>- Аккуратность, коммуникабельность </p><p>- Опыт графического дизайна </p><p>- Опыт работы с флэш </p><p>- Умение создать чистый код и минимальное обращение к база </p><p> </p><p>Оплата по завершения работы после тестирования и исправления багов....</p>