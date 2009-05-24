Создание сайта из шаблона на ucoz.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок242 просмотра

Требуется взять готовый шаблон с сайта ucoz.ru (любого другого) и доработать его под информацию которую предоставлю.

1)цель сайта: визитная карточка продавца экзотических попугаев, аксессуаров и корма.

2)возможность добавление новостей и фото новых животных (не часто)

3)колонка новостей (о животных) сбоку

4) помощь в регистрации

пишите предложения

p.s. заранее извиняюсь за корявость языка тк не в теме )

16 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
3 дня
Не ожидал что за такой небольшой промежуток времени получится сделать такой красивый сайт с удобной системой управления. Очень доволен! Спасибо!
Хороший работодатель. Хорошо сформулировал задачу, в срок заплатил деньги за работу. Приятно общаться.

Заявки фрилансеров

AleksRF
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Биржа удаленной работы

    По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика. Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание инвестиционного фонда

    Необходимо создание сайта инвестиционного фонда. Язык - только русский. Нужно: написание скрипта + уникальный дизайн. К соискателям: 1.Желателен опыт создания подобных проектов. 2.Ориентировочный срок создания проекта. 3.Ориентировочная цена создания проекта.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • DLE проект срочно

    Нужно сегодня!!! звонить по номеру 89266053707 или в асю 221547291 http://abakumcev.ru сайт нужно доработать. вставить информацию. сделать нормальную галереею и вставить плеер что бы ...

    DLE
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сателлитов - тематика "казино онлайн"

    Требуется на постоянной основе один-два человека для создания сетки сайтов на английском языке, около 50 штук. Сайты должны красиво выглядеть, иметь по 25-30 страниц уникального контента написанного человеком, а не сгенеренного скриптом. Со ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создание красивых сателлитов

    $25

    Жесткие требования! Просьба не беспокоить не уверенных в своих силах и постоянно пропадающих! Сайты должны выглядеть как сайты небогатых фирм и не кричать посетителю: Йа гофносайт!!!. Примеры ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Онлайн каталог

    Требуется создать онлайн каталог подобный www.sanyo.com.au ( дизайн и функциональность) Администраторы каталога должны иметь возможность используя Content Management System - самостоятельно обновлять текст ...

    MySQLPHP
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка для программного продукта под ключ

    Тема - сайт программного продукта для компаний занимающихся арендой строительной техники. Основные Лидеры северо-запада: http://www.cramo.ru/ http://www.ramirent.ru/ (ключевой клиент) Другие компании из целевой ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт на Битриксе (дизайн + программирование)

    Разработака сайта (дизайн + программная часть) IT-компании на CMS Битрикс. Имеется фирменный стиль с логотипом, цветовой палитрой и всем чем положено. Общие требования к дизайну: качественный (легкий, ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад