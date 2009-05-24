По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика. Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту ...
Создание сайта из шаблона на ucoz.ru
Требуется взять готовый шаблон с сайта ucoz.ru (любого другого) и доработать его под информацию которую предоставлю.
1)цель сайта: визитная карточка продавца экзотических попугаев, аксессуаров и корма.
2)возможность добавление новостей и фото новых животных (не часто)
3)колонка новостей (о животных) сбоку
4) помощь в регистрации
пишите предложения
p.s. заранее извиняюсь за корявость языка тк не в теме )
Выбранный исполнитель
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