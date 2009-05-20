Создание инвестиционного фонда

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Закрыт21 заявка255 просмотров

Необходимо создание сайта инвестиционного фонда. Язык - только русский.

Нужно: написание скрипта + уникальный дизайн.

К соискателям:

1.Желателен опыт создания подобных проектов.

2.Ориентировочный срок создания проекта.

3.Ориентировочная цена создания проекта.

16 лет назад
NataliaPV
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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