DLE проект срочно

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок335 просмотров

Нужно сегодня!!!

звонить по номеру 89266053707

или в асю 221547291

http://abakumcev.ru сайт

нужно доработать.

вставить информацию.

сделать нормальную галереею

и вставить плеер что бы играла музыка.

Если готовы то звоните сразу. или пишите. время!!

DLE
16 лет назад
simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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