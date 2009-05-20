Биржа удаленной работы

По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика.

Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту соответственно в месте расположения нужной страны, страна увеличивается - там регионы - и т.д. Укажите отдельно предполагаемую стоимость карты, поскольку она может быть понадобится попозже.