Требуется на постоянной основе один-два человека для создания сетки сайтов на английском языке, около 50 штук. Сайты должны красиво выглядеть, иметь по 25-30 страниц уникального контента написанного человеком, а не сгенеренного скриптом. Со ...
Биржа удаленной работы
По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика.
Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту соответственно в месте расположения нужной страны, страна увеличивается - там регионы - и т.д. Укажите отдельно предполагаемую стоимость карты, поскольку она может быть понадобится попозже.
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