По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика. Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту ...
Социальная сеть по типу вконтакте
www.ykt.name вконтакте стиль
социальная сеть
люди
группы
фото
рейтинг
подарки
другое
Заявки фрилансеров
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