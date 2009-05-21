Нужен сайт для клуба в короткие сроки

Добрый день.Нужна страница для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и предстаящие мероприятия.Понравились сайты http://www.sohorooms.com и http://www.barsky-club.com

Разделы

1. О проекте (текст,фото)

2. Новости (как на странице http://www.barsky-club.com/#news/index/ )

3. Анонсы/Events

4. VIP-Сервис (текст,фото) (раздел можно сделать на подобе раздела service на странице http://www.justins.de )

4.1 Заказ столов (текст,фото)

4.2 Шатл сервис (текст,фото)

4.3 Отель (текст,фото)

4.4 Клубные карты (текст,фото)

5. Дресс-код (силуэты или фото маникенов парня и девушки в стильных одеждах + текст с описанием)

6. Музыка (Плейлист TOP 20 в виде плеера )-возможность только прослушки треков

7. Фото галерея –крупные фото с возможностью быстро просматривать,форма ввода данных для получения емэил адресса,телефона как на karamel-club.de - раздел фотограффии

8.Спонсоры и Партнёры (логотипы партнёров и текст с описанием для спонсоров)

9.Контакт (контактная информация и форма для отправки емаил)

На главной страницы:

Новости (два раздела с возможностью добавлять фото)примерно как на сайте www.barsky-club.com

Афиша мероприятий (возможность добавлять флаеры или фото с описанием) www.barsky-club.com или www.sohorooms.com

Места для Банера

Фотогалерея похоже как на сайте www.barsky-club.com

Impressum (внизу в правом углу)-контактные даные компании

Прошу указывать сроки и цену за воплощение проэкта!