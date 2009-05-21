Нужен сайт для клуба в короткие сроки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки575 просмотров

Добрый день.Нужна страница для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и предстаящие мероприятия.Понравились сайты http://www.sohorooms.com и http://www.barsky-club.com

Разделы

1. О проекте (текст,фото)

2. Новости (как на странице http://www.barsky-club.com/#news/index/ )

3. Анонсы/Events

4. VIP-Сервис (текст,фото) (раздел можно сделать на подобе раздела service на странице http://www.justins.de )

4.1 Заказ столов (текст,фото)

4.2 Шатл сервис (текст,фото)

4.3 Отель (текст,фото)

4.4 Клубные карты (текст,фото)

5. Дресс-код (силуэты или фото маникенов парня и девушки в стильных одеждах + текст с описанием)

6. Музыка (Плейлист TOP 20 в виде плеера )-возможность только прослушки треков

7. Фото галерея –крупные фото с возможностью быстро просматривать,форма ввода данных для получения емэил адресса,телефона как на karamel-club.de - раздел фотограффии

8.Спонсоры и Партнёры (логотипы партнёров и текст с описанием для спонсоров)

9.Контакт (контактная информация и форма для отправки емаил)

На главной страницы:

Новости (два раздела с возможностью добавлять фото)примерно как на сайте www.barsky-club.com

Афиша мероприятий (возможность добавлять флаеры или фото с описанием) www.barsky-club.com или www.sohorooms.com

Места для Банера

Фотогалерея похоже как на сайте www.barsky-club.com

Impressum (внизу в правом углу)-контактные даные компании

Прошу указывать сроки и цену за воплощение проэкта!

16 лет назад
gogol
Роман 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$500
21 день

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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