Приватный проект для yvelir

$520
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок246 просмотров

Сайт-визитка с заглушкой и двумя частями: www.irena.name

16 лет назад
irena-golikova
Ирена 
55 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$520
15 дней
Мне нравится сотрудничать с Олегом. Быстро реагирует, умеет найти индивидуальный подход к заказчику и воплотить замысел в реальность. Спасибо.
Завершили работу по второму проекту. Сотрудничеством с Иреной очень доволен.

Заявки фрилансеров

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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