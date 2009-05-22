По фукционалу она должна быть аналогом weblancerа или фрилансеров, но предполагается другая тематика. Со временем мы хотим наработать контакты по всему миру и хотим чтобы координаты партнёров выглядели в виде карты. Нажимаешь на карту ...
Создать сайт под ключ.
Создание информационного сайта о тендерах под ключ.
От вас работа от ТЗ до работающего сайта.
Предложите структуру сайта, меню, подразделы, сервисы, правила доступа пользователей и др.
Похожие сайты www.magelan.ru, www.trade.su
Предложения превышающие бюджет рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Создание сайта караоке - запись песни под музыку с идущими по экрану словами, проигрывание песни, необходимый функционал можно посмотреть на http://www.karaoke.ru Основные требования в задании: 1. организация записи караоке ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
www.ykt.name вконтакте стиль социальная сеть люди группы фото рейтинг подарки другоеСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Добрый день.Нужна страница для компании которая организует мероприятия для вип публике.Страница должна иметь строгий дизайн.Предпочтительны тёмные тона.На главной странице должно хорошо быть видно фотограффии клуба и предстаящие мероприятия.Понравились сайты http://www.sohorooms.com и ...Закрыт16 лет назад
- $500
Необходимо создать интернет сайт под ключ для продажи изделий из гжели в сети интернет. Сайт mygzhel.ru - ориентирован, прежде всего, для граждан России - заказы будут доставляться Почтой России. На сайте будет предусмотрена оплата ...Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходим клон сайта http://hq-video.ru/ PHP + MySQL (если предложите другой сайт такого плана, рассмотрю). Только вместо ссылок на скачивание, корзина покупателя (оплата Яндекс +Webmoney). Дизайн очень простой, типа hq-video.ru ТЗ небольшое, составим ...Завершен16 лет назад
Необходимо создание сайта инвестиционного фонда. Язык - только русский. Нужно: написание скрипта + уникальный дизайн. К соискателям: 1.Желателен опыт создания подобных проектов. 2.Ориентировочный срок создания проекта. 3.Ориентировочная цена создания проекта.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется взять готовый шаблон с сайта ucoz.ru (любого другого) и доработать его под информацию которую предоставлю. 1)цель сайта: визитная карточка продавца экзотических попугаев, аксессуаров и корма. 2)возможность добавление новостей ...Завершен16 лет назад
Нужно сегодня!!! звонить по номеру 89266053707 или в асю 221547291 http://abakumcev.ru сайт нужно доработать. вставить информацию. сделать нормальную галереею и вставить плеер что бы ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется на постоянной основе один-два человека для создания сетки сайтов на английском языке, около 50 штук. Сайты должны красиво выглядеть, иметь по 25-30 страниц уникального контента написанного человеком, а не сгенеренного скриптом. Со ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад