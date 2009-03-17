irena-golikova

Мне нужно продвижение сайта www.irena.name Список слов приблизительно такой: интуиция, развитие интуиции, интуиция в коучинге, коучинг, коуч-консультант, коуч, консультация коуча, лайф-коучинг. Смысл примерно понятен, прислушаюсь к советам специалистов по поводу слов. Бюджет достаточно ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $520
Сайт-визитка с заглушкой и двумя частями: www.irena.nameСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Наша компания нуждается в продвижении на первые страницы поисковиков по указанным ключевым словам. (в приложенном файле) www.professor-centre.ruПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Психологические консультационные услуги: индивидуальное консультирование, групповые тренинги, лечение пациентов с запущенной формой расстройств пищевого поведения. Учредители этого проекта - три известных профессора . Поэтому дизайн сайта должен быть очень солидным и красивым. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$520
10 баллов
16 лет назад
Завершили работу по второму проекту. Сотрудничеством с Иреной очень доволен.
Ответный отзыв
Мне нравится сотрудничать с Олегом. Быстро реагирует, умеет найти индивидуальный подход к заказчику и воплотить замысел в реальность. Спасибо.
$200
10 баллов
16 лет назад
Приятно работать. Всем советую.
Ответный отзыв
Я очень довольна сотрудничеством с Репиным Олегом. Мне понравилось, как он соблюдает договорённости по срокам, тщательно прорисовывает детали и заботится о своей репутации. И ,самое главное (!) - у него есть чувство стиля. Можете посмотреть: www.professor-centre.ru (скоро будет готов) Это не просто комплимент: я заказала у Олега свой личный сайт www.irena.name и уверена, что это будет - шедевр. ) Голикова Ирена, генеральный директор ПКЦ.