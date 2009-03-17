irena-golikova

Ирена irena-golikova

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Коуч-консультант

  • Продвижение сайта

    Мне нужно продвижение сайта www.irena.name Список слов приблизительно такой: интуиция, развитие интуиции, интуиция в коучинге, коучинг, коуч-консультант, коуч, консультация коуча, лайф-коучинг. Смысл примерно понятен, прислушаюсь к советам специалистов по поводу слов. Бюджет достаточно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Профессорский консультативный центр.

    Психологические консультационные услуги: индивидуальное консультирование, групповые тренинги, лечение пациентов с запущенной формой расстройств пищевого поведения. Учредители этого проекта - три известных профессора . Поэтому дизайн сайта должен быть очень солидным и красивым. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$520
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для yvelir
Завершили работу по второму проекту. Сотрудничеством с Иреной очень доволен.
Мне нравится сотрудничать с Олегом. Быстро реагирует, умеет найти индивидуальный подход к заказчику и воплотить замысел в реальность. Спасибо.
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Yvelir
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Профессорский консультативный центр.
Приятно работать. Всем советую.
Я очень довольна сотрудничеством с Репиным Олегом. Мне понравилось, как он соблюдает договорённости по срокам, тщательно прорисовывает детали и заботится о своей репутации. И ,самое главное (!) - у него есть чувство стиля. Можете посмотреть: www.professor-centre.ru (скоро будет готов) Это не просто комплимент: я заказала у Олега свой личный сайт www.irena.name и уверена, что это будет - шедевр. ) Голикова Ирена, генеральный директор ПКЦ.
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