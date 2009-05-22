Статейно-новостной портал

Есть уже работающий сайт (новости, статьи, каталог фирм, фотогалерея).

Я так понимаю, что со старого будет взята только база, поэтому сайт будет "с нуля"...

Надо:

1. Натянуть всё на новый дизайн (будет предоставлен в ПСД).

2. Внести новый функционал (в соответствии с ТЗ: метатеги, динамичные блоки и т.п.).

3. Обязательно удобная и известная гибкая CMS для наполнения и обслуживания!

4. Обязательно должны сохраниться существующие линки!

5. Сайт должен выдерживать до 20-30 килохостов в сутки! Единовременно до 800!

Вроде всё...

Срок - 2-3 недели.

ТЗ и дизайн будет предоставлен

Обязательным условием при выборе подрядчика будет выбор админки!!! Поэтому, для ускорения процесса можете указать в привате тестовый доступ к вашему админу.