Сайт для благотворительных целей

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок340 просмотров

Нужен "доброволец" для создания благотворительного сайта. Цель сайта - помочь тяжелобольным и малообеспеченным детям собрать деньги для их нужд (операции, еда, одежда и т.п.). Сайт должен быть простой в управлении, думаю по типу доски объявлений с регистрацией пользователей и возможностью добавлять фото, видеофайлы. Готов выслушать ваши предложения. Проект не срочный. Писать только тем, кто реально хочет помочь такому проекту. Сайт сперва будет размещен на Ucoz, потом переедем на платный хостинг или расширим этот.

http://pomoginam.at.ua/

Пишите ваши цены.

16 лет назад
v0909
48 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Caprisone
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней

Заявки фрилансеров

Caprisone
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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