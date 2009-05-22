Сайт-визитка с заглушкой и двумя частями: www.irena.name
Сайт для благотворительных целей
Нужен "доброволец" для создания благотворительного сайта. Цель сайта - помочь тяжелобольным и малообеспеченным детям собрать деньги для их нужд (операции, еда, одежда и т.п.). Сайт должен быть простой в управлении, думаю по типу доски объявлений с регистрацией пользователей и возможностью добавлять фото, видеофайлы. Готов выслушать ваши предложения. Проект не срочный. Писать только тем, кто реально хочет помочь такому проекту. Сайт сперва будет размещен на Ucoz, потом переедем на платный хостинг или расширим этот.
Пишите ваши цены.
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