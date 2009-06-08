Приватно. Пущаенко Лев. lev4852. Bitrix. #5

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка100 просмотров

Доработки по одному из проектов на Битрикс.

Программинг, контент-менеджмент.

1. Добавляем новый подраздел в раздел "дополнительная информация"***

2. Добавляем новый раздел в верхнее меню, справа от "**", его название "**".

Структура раздела ****

Содержимое в подразделах ***

Имена для графики даём отличные ***

Карту гугл оставляем ту же.

Текст для подраздела "**"

3. Добавляем в соответствующие разделы новые тексты ***

16 лет назад
5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$70
3 дня
Лев осилил задание за несколько часов, сделав всё строго по ТЗ. За что и выражаю благодарность =) Продолжаем сотрудничество. ЗЫ: до этого отзыва Лев успел по ещё нескольким проектикам посотрудничать со мной, за что так же выражаю благодарность.
Как всегда, все понятно и быстро)

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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