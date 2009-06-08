Приватно. Пущаенко Лев. lev4852. Bitrix. #5

Лев осилил задание за несколько часов, сделав всё строго по ТЗ. За что и выражаю благодарность =) Продолжаем сотрудничество. ЗЫ: до этого отзыва Лев успел по ещё нескольким проектикам посотрудничать со мной, за что так же выражаю благодарность.