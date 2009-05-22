Разработка необычного сайта: сайта потомков некоего исторического лица (XVIII век). ТЗ писать не могу – не хватает знаний. Предлагаю краткую пояснительную записку. 1. Как представляется структура сайта – 1. «Главная страница», тут ...
Онлайн игра
Можна полная копия w1.dwa.ru
!! +обязательно админская часть!
Заявки фрилансеров
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