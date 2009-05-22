Главная страница анимирована во флеше(вся) остальные страницы -анимированна только шапка. Нужно сделать сайт с системой админки. Чтоб можно было редактировать любой(кроме главной) раздел. Сайт должен быть оптимизирован под мощную раскрутку,в дальнейшем. ...
Сайт для студии дизайна интерьера
Требутеся сделать сайт для студии дизайна интерьеров. Движко может быть люблю (хорошый для СЕО)
Основная задача оригинальный дизайн (Можно с флешь).
На сайте должно быть 5-6 разделов.
То есть сайт по структуре не сложный.
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