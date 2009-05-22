Сайт для студии дизайна интерьера

Требутеся сделать сайт для студии дизайна интерьеров. Движко может быть люблю (хорошый для СЕО)

Основная задача оригинальный дизайн (Можно с флешь).

На сайте должно быть 5-6 разделов.

То есть сайт по структуре не сложный.