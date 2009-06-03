Сделать сайт под ключ

$200
  1. Биржа фриланса
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Завершен12 заявок447 просмотров

Фрилансеры только из Киева

Нужно сделать красивый женский сайт с удобной админкой, формой обратной связи. На бумаге разработаны структура и дизайн сайта.

Строки не горят, главное – качество и невысокая стоимость + хостинг.

Можете писать здесь, предложение скрытое.

Бюджет – до 200 $, возможна предоплата

Спасибо всем, кто написал, рассматриваю Ваши варианты

16 лет назад
Ichell
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
7 дней
Сотрудничеством довольна, работа понравилась
Хороший заказчик, всегда на связи. С оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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