Ищем исполнителя на сайт аналогичный mrm.ru по другому региону. Ищем исполнителя на какой либо общеизвестном CMS ТЗ нет. Без предоплаты. Можно поэтапно. С нереальными предложениями писать не нужно. Только ...
Сделать сайт под ключ
Фрилансеры только из Киева
Нужно сделать красивый женский сайт с удобной админкой, формой обратной связи. На бумаге разработаны структура и дизайн сайта.
Строки не горят, главное – качество и невысокая стоимость + хостинг.
Можете писать здесь, предложение скрытое.
Бюджет – до 200 $, возможна предоплата
Спасибо всем, кто написал, рассматриваю Ваши варианты
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