Верстка сайта целиком. Psd + Word Срок - 2 дня.
Разработка необычного сайта
Разработка необычного сайта: сайта потомков некоего исторического лица (XVIII век).
ТЗ писать не могу – не хватает знаний. Предлагаю краткую пояснительную записку.
1. Как представляется структура сайта –
1. «Главная страница», тут же новости, регистрация участников.
2. «Ссылки» на «близкие» сайты.
3. «Форум» для участников как зарегистрированных так и нет
4. «Библиография» - кто что написал об этом лице – электронные копии книг и статей.
5. «Архив» – фотографии, архивные данные – только для зарегистрированных
6. «Генеалогическое дерево» - только для зарегистрированных.
2. Все материалы и рисунки предоставляются. Общий дизайн нужен.
По срокам «не горит», но и затягивать не хотелось бы. Главный вопрос – сколько будет стоить.
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