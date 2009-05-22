Разработка необычного сайта: сайта потомков некоего исторического лица (XVIII век).

ТЗ писать не могу – не хватает знаний. Предлагаю краткую пояснительную записку.

1. Как представляется структура сайта –

1. «Главная страница», тут же новости, регистрация участников.

2. «Ссылки» на «близкие» сайты.

3. «Форум» для участников как зарегистрированных так и нет

4. «Библиография» - кто что написал об этом лице – электронные копии книг и статей.

5. «Архив» – фотографии, архивные данные – только для зарегистрированных

6. «Генеалогическое дерево» - только для зарегистрированных.

2. Все материалы и рисунки предоставляются. Общий дизайн нужен.

По срокам «не горит», но и затягивать не хотелось бы. Главный вопрос – сколько будет стоить.