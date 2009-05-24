Интернет магазин швеи

Нужен простой, но красивый сайт

1. стандарт (контакты, о нас, оплата, рекомендации, корзина, примитивная регистрация)

2. выбор сорочки (выбор ткани, выбор элементов (вид манжетов, есть карман-нет, вид воротника и тд)

3. на картинке 3д сорочка, которая меняется из-за изменений пункта 2. (меняется цвет ткани, отображаются/не отображаются элементы)

4. внос размеров (скриншоты того, что надо мерить – простое поле для ввода этого значения, минимальная логическая проверка значений)

5. оформление заказа.

нужно уметь рендерить 3д сорочку, так как текстур(тканей) несколько

в онлайне рендерить ничего не надо (просто отображаем то, что нарендерили ранее и все)

ТЗ есть.

представление по дизайну есть, самого дизайна нет

безопасная сделка

Пожалуйста, ответьте в вашем предложении по-пунктам:

1. что за ЦМС у вас (рассматриваем бесплатные)

2. сроки и деньги

3. админка есть?

4. 3д сорочку сделаете? (если ткани новые появятся?)

5. вы откуда и форма оплаты

6. дизайн ваш?