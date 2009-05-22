Интернет-справочник организаций

Требуется создать сайт: справочник организаций, плюс объявления.

Скорее всего через некоторое время сайт будет преобразовываться в городской портал (и намечается еще несколько проектов), так что с расчетом на длительное сотрудничество.

ТЗ прилагается. Ваши цены и сроки ?