Перенос, переделка, создание сайта

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Закрыт15 заявок217 просмотров

Здравствуйте,

Есть сайт www.janine.ru

Нужен новый, красивый, с дружелюбным интерфейсом для последующего обслуживания и наполнения.

Задачи такие:

1. Корпоративный сайт.

2. Интернет магазин.

4. Английский и французский варианты сайта в перспективе (по корпоративному сайту).

5. Постоянное обслуживание - наполнение информацией, корректировки, т.п.

6. Баннеры будут нужны.

icq: 317920009

skype: romandcola

25.05.09 Исполнитель проекта будет определен в ближайшие дни. Предложение закрыто.

16 лет назад
Xottabych
Ибраим 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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