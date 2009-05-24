Заказ еды из ресторанов в Москве и московской обл

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Закрыт13 заявок226 просмотров

Проект будет использоваться для заказа еды из ресторанов в Москве и московской области в онлайн режиме. Пользователь заходя на сайт может выбрать своё мостоположение, в ответ ему выводятся рестораны доставлюящие еду в его районе. Он выбирает понравившейся ему ресторан и делает заказ из предложенного меню.

В прикреплёном файле ТЗ. Он ещё не завершён полность, но основную мысль и большую часть того, что хотим получить в результате понять можно.

На основе этого прошу написать примерную цену за изготовление подобного проекта. Также ваше портфолио. Сроки изготовления.

16 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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