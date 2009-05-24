Здравствуйте, Есть сайт www.janine.ru Нужен новый, красивый, с дружелюбным интерфейсом для последующего обслуживания и наполнения. Задачи такие: 1. Корпоративный сайт. 2. Интернет магазин. 4. Английский ...
Создание сайта
Сайт :
новости
каталог файлов
онлайн магазин
обменник вм
акаунты на которые можно зачислять деньги
премиум акаунты и т.д!Подробнее в личку!
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