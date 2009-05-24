Продажа запчастей и аксессуаров Форд

Взялся за проект с энтузиазмом, исправил и делал ( стоимость была 30-50 бакинских за страницу (шапку) в зависимости от сложности, проконифолил потом мозг 2 месяца одними обещаниями, работу не сделал был послан на хер..... не считаю профессионалом, постоянно занят....