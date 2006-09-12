Allexaxa

Алексей Смирнов Allexaxa

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продажа запчастей и аксессуаров Форд

    Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с которым договорились "потерялся" видимо попался не ответственный. Теперь значит ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Eurozapchast

    $300

    Сайт набросан но не доделан , есть много недочётов ошибок, отсутствие дизайна, удобного поиска и многого другого. За эту работу была заплаченна часть денег, да и платить десятки тысяч мы к сожалению для Вас уважаемые господа ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Автозапчасти

    $300

    Сайт с полным перечнем запчастей оригинальных производителей, всё будет загруженно под поиск все имеющиеся запчасти тоесть будет более 2х миллионов позиций ведущих производителей автозапчастей. Фриланы если указанная стоимость Вас не устраивает просьба не писать так как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
tdeser
Сергей 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Продажа запчастей и аксессуаров Форд
Правил главную страницу. Очень приятно работать с Алексеем. Хорошо поставленная задача, своевременная оплата. Адекватное принятие решений и обсуждения. Остался доволен, работаем дальше по дизану остальных страниц, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Взялся за проект с энтузиазмом, исправил и делал ( стоимость была 30-50 бакинских за страницу (шапку) в зависимости от сложности, проконифолил потом мозг 2 месяца одними обещаниями, работу не сделал был послан на хер..... не считаю профессионалом, постоянно занят....
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