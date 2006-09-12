Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с которым договорились "потерялся" видимо попался не ответственный. Теперь значит ...
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- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Господа нужен специалист кто сможет перенести сайт с хостинга на хостинг.Хостинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Сайт набросан но не доделан , есть много недочётов ошибок, отсутствие дизайна, удобного поиска и многого другого. За эту работу была заплаченна часть денег, да и платить десятки тысяч мы к сожалению для Вас уважаемые господа ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать сайт. Спасибо.Сайты «под ключ»61 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $300
Сайт с полным перечнем запчастей оригинальных производителей, всё будет загруженно под поиск все имеющиеся запчасти тоесть будет более 2х миллионов позиций ведущих производителей автозапчастей. Фриланы если указанная стоимость Вас не устраивает просьба не писать так как ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен Сайт Название Еврозапчасть с поиском и для поиска запчастей по номеру запчасти и загруженными прайсами под каждую марку автомобилей.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
14 лет назад
Правил главную страницу. Очень приятно работать с Алексеем. Хорошо поставленная задача, своевременная оплата. Адекватное принятие решений и обсуждения. Остался доволен, работаем дальше по дизану остальных страниц, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Взялся за проект с энтузиазмом, исправил и делал ( стоимость была 30-50 бакинских за страницу (шапку) в зависимости от сложности, проконифолил потом мозг 2 месяца одними обещаниями, работу не сделал был послан на хер..... не считаю профессионалом, постоянно занят....