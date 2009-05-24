Надо сделать простенький сайт под ключ

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Закрыт22 заявки371 просмотр

Надо сделать простенький сайт под ключ

по структуре и теме похожий на http://www.casinoportal.ru/

сайт должен быть на php

в предложениях обязательно указывайте цену заказ получит тот кто назовет самую маленькую цену

PHP
16 лет назад
wormon
43 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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