Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с ...
Надо сделать простенький сайт под ключ
Надо сделать простенький сайт под ключ
по структуре и теме похожий на http://www.casinoportal.ru/
сайт должен быть на php
в предложениях обязательно указывайте цену заказ получит тот кто назовет самую маленькую цену
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