Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...
Система мониторинга упоминаний
Добрый день
Необходимо разработать систему мониторинга упоминаний по техническому описанию в прикрепленном файле. В случае заинтересованности, готовы предоставить набор схематических скринов, как мы себе видим подобную систему.
Приветствуется команда разработчиков, но мы рассматриваем также и одиночных фрилансеров, если Вы сможете поднять проект (большой плюс если Вы из Киева).
Нам нужен готовый проект под ключ с дальнейшим сопровождением и развитием по нашим пожеланиями.
Бюджет указан "от", но мы ждем Ваших предложений.
Просьба не тратить ни Ваше, ни наше время, если Вы понимаете, что проект Вам не под силу.
Для контактов:
+38 (050) 381-69-04
Александр
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