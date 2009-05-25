Система мониторинга упоминаний

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка442 просмотра

Добрый день

Необходимо разработать систему мониторинга упоминаний по техническому описанию в прикрепленном файле. В случае заинтересованности, готовы предоставить набор схематических скринов, как мы себе видим подобную систему.

Приветствуется команда разработчиков, но мы рассматриваем также и одиночных фрилансеров, если Вы сможете поднять проект (большой плюс если Вы из Киева).

Нам нужен готовый проект под ключ с дальнейшим сопровождением и развитием по нашим пожеланиями.

Бюджет указан "от", но мы ждем Ваших предложений.

Просьба не тратить ни Ваше, ни наше время, если Вы понимаете, что проект Вам не под силу.

Для контактов:

[email protected]

+38 (050) 381-69-04

Александр

16 лет назад
smmp
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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