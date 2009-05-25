Сайт для хостинг компании

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Закрыт11 заявок243 просмотра

Необходимо создать сайт на Joomla для хостинг компании и интегрировать в джумлу биллинг-панель http://solid-state.org/

Резюме и предложения писать в личку. Оплата по факту.

Joomla
16 лет назад
DarkSide
Кирилл 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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