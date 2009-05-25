Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с ...
Сделать 10 сайтов
Сделать 10 сайтов. У меня есть сайты на народе, на основе их сделать нормальные сайты и разместить на хорошем хостинге. Пример сайт на народе http://samokat-scooter.narod.ru/samokat.html Сразу сообщайте Вашу цену и сроки. Портфолио. Уточняю что значит "нормальные": дизайн может быть шаблонным но с учётом характера сайта, спорт, хозтовары, игрушки и т.п. и симпатичным. Сайт должен иметь форум, гостевую, поиск по сайту, каталог статей, рубрику новости. каталог сылок, банеры, форму заказа, виджет купить, управление.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо сделать простенький сайт под ключ по структуре и теме похожий на http://www.casinoportal.ru/ сайт должен быть на php в предложениях обязательно указывайте цену ...Закрыт16 лет назад
Нужно разработать городской бизнес портал: поставить на движок (советуйте какой) либо самому написать Начальное тз прилагается Дизайн есть С Вас примерная цена С нас подробная информацияЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен сайт, со свободным редактированием текста, новостей, примерн 4-5 страниц.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется программист с опытом соответствующих разработок. Без предоплаты.Сумма-10000 руб.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Информационный сайт о предоставляемых компанией услугах и реализуемой продукции. С возможностью on-line заказа.Сайты «под ключ»75 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Создание виртуальной приемной с возможностью предмодерации, сбора статистики по задаваемым вопросам, еженедельным кроном на отсылку вопросов-ответов по определенным адресам. Подробности по skype: amkoilЗакрыт16 лет назад
Необходим человек понимающий, что такое seo текст. Необходимо сделать 3 одностраничных сайта на narod.ru, дизайн стандартный, на каждый сайт написать по 300-500 знаков текста, по заданным ключевым словам.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
На подобие protizer.ru С доработками ! Например авто вывод средств. Пишите примерную цену.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад