Сделать 10 сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт31 заявка440 просмотров

Сделать 10 сайтов. У меня есть сайты на народе, на основе их сделать нормальные сайты и разместить на хорошем хостинге. Пример сайт на народе http://samokat-scooter.narod.ru/samokat.html Сразу сообщайте Вашу цену и сроки. Портфолио. Уточняю что значит "нормальные": дизайн может быть шаблонным но с учётом характера сайта, спорт, хозтовары, игрушки и т.п. и симпатичным. Сайт должен иметь форум, гостевую, поиск по сайту, каталог статей, рубрику новости. каталог сылок, банеры, форму заказа, виджет купить, управление.

16 лет назад
Astral
Сергей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад