Сделать 10 сайтов. У меня есть сайты на народе, на основе их сделать нормальные сайты и разместить на хорошем хостинге. Пример сайт на народе http://samokat-scooter.narod.ru/samokat.html Сразу сообщайте Вашу цену и сроки. Портфолио. Уточняю что значит "нормальные": дизайн может быть шаблонным но с учётом характера сайта, спорт, хозтовары, игрушки и т.п. и симпатичным. Сайт должен иметь форум, гостевую, поиск по сайту, каталог статей, рубрику новости. каталог сылок, банеры, форму заказа, виджет купить, управление.