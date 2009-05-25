Сверстать дизайн + небольшой пхп-код

$100
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Закрыт21 заявка290 просмотров

Нужно сверстать макет, который сделан в фотошопе , плюс еще нужно добавить материал из документов *.doc на страницы в формы заказа, и сделать это все с отправкой на почту + записью заказов в файлы.

Нужно как можно быстрее.

PHP
16 лет назад
bomb
Стас 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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