Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...
Сверстать дизайн + небольшой пхп-код
Нужно сверстать макет, который сделан в фотошопе , плюс еще нужно добавить материал из документов *.doc на страницы в формы заказа, и сделать это все с отправкой на почту + записью заказов в файлы.
Нужно как можно быстрее.
Заявки фрилансеров
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