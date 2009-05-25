Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...
Cайт рекламной компании
http://img39.imageshack.us/gal.php?g=site1f.jpg
В приложении *.jpg сайта. Пункты соответствуют джипегам:
1. там статичная картинка
2. Далее идет примитивная игра. Когда кликаешь на руку, начинают сыпаться сердечки в основном серые и, например, 1 из 10 цветное-полосатое. Далее кликаньем на руку пускаем стрелы.
3. Если попадаем стрелой в сердце, то оно вырастает там появляется слоган наш. Звук победы.
4. Если не попадаем в сердце, то оно серое и звук какой-нибудь лузерский. Таких звуков может быть несколько, каждую неудачу разные.
5-8 картинки хотелось бы оживить. То есть как только кликнут на рубрику, картинка оживает, но потом становится статичной, чтобы потом не отвлекала от текста. Ниже я прописала, как можно оживить картинки. Если будут свои предложения, они приветствуются.
5. выплывают волны, затем корабль.
6. дождь сыпется
7. вырастает дерево
8. цветок сияет
9 и 10. здесь все ясно
11. Ракета должна сияя огнями пролететь вверх. Слева меню досье с мини-картинками. Сверху и снизу видно стрелки, наведением на них меню двигается вверх-вниз.
12 и 12. если наводить курсором на мини-картинку, она вырастает. Название проекта и заказчика будет в самом джипеге (в мини и большом виде) на белом поле.
14. схему надо тоже оживить. Может там стрелка поедет и сойдется на входе в дом. Все сообщения по обратной связи нужно будет прилинковать к определенному эл.адресу. Он уже имеется. Я его тебе потом вышлю.
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