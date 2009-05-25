Cайт рекламной компании

http://img39.imageshack.us/gal.php?g=site1f.jpg

В приложении *.jpg сайта. Пункты соответствуют джипегам:

1. там статичная картинка

2. Далее идет примитивная игра. Когда кликаешь на руку, начинают сыпаться сердечки в основном серые и, например, 1 из 10 цветное-полосатое. Далее кликаньем на руку пускаем стрелы.

3. Если попадаем стрелой в сердце, то оно вырастает там появляется слоган наш. Звук победы.

4. Если не попадаем в сердце, то оно серое и звук какой-нибудь лузерский. Таких звуков может быть несколько, каждую неудачу разные.

5-8 картинки хотелось бы оживить. То есть как только кликнут на рубрику, картинка оживает, но потом становится статичной, чтобы потом не отвлекала от текста. Ниже я прописала, как можно оживить картинки. Если будут свои предложения, они приветствуются.

5. выплывают волны, затем корабль.

6. дождь сыпется

7. вырастает дерево

8. цветок сияет

9 и 10. здесь все ясно

11. Ракета должна сияя огнями пролететь вверх. Слева меню досье с мини-картинками. Сверху и снизу видно стрелки, наведением на них меню двигается вверх-вниз.

12 и 12. если наводить курсором на мини-картинку, она вырастает. Название проекта и заказчика будет в самом джипеге (в мини и большом виде) на белом поле.

14. схему надо тоже оживить. Может там стрелка поедет и сойдется на входе в дом. Все сообщения по обратной связи нужно будет прилинковать к определенному эл.адресу. Он уже имеется. Я его тебе потом вышлю.