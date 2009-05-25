Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...
Аналог сайта voption[точка]ru
Необходим аналог сайта voption[точка]ru
Пожалуйста указывайте цены и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт на Joomla для хостинг компании и интегрировать в джумлу биллинг-панель http://solid-state.org/ Резюме и предложения писать в личку. Оплата по факту.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад
Сделать 10 сайтов. У меня есть сайты на народе, на основе их сделать нормальные сайты и разместить на хорошем хостинге. Пример сайт на народе http://samokat-scooter.narod.ru/samokat.html Сразу сообщайте Вашу цену и сроки. Портфолио. Уточняю что значит ...Закрыт16 лет назад
Надо сделать простенький сайт под ключ по структуре и теме похожий на http://www.casinoportal.ru/ сайт должен быть на php в предложениях обязательно указывайте цену ...Закрыт16 лет назад
Нужно разработать городской бизнес портал: поставить на движок (советуйте какой) либо самому написать Начальное тз прилагается Дизайн есть С Вас примерная цена С нас подробная информацияЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен сайт, со свободным редактированием текста, новостей, примерн 4-5 страниц.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется программист с опытом соответствующих разработок. Без предоплаты.Сумма-10000 руб.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Информационный сайт о предоставляемых компанией услугах и реализуемой продукции. С возможностью on-line заказа.Сайты «под ключ»75 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Создание виртуальной приемной с возможностью предмодерации, сбора статистики по задаваемым вопросам, еженедельным кроном на отсылку вопросов-ответов по определенным адресам. Подробности по skype: amkoilЗакрыт16 лет назад
Необходим человек понимающий, что такое seo текст. Необходимо сделать 3 одностраничных сайта на narod.ru, дизайн стандартный, на каждый сайт написать по 300-500 знаков текста, по заданным ключевым словам.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад