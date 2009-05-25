Требуется создание двух сайтов.

1. Доска объявлений. Как пример - http://www.freetorg.com/ только дизайн повеселей.. 100% защита от авторегистраций.

2. Бизнес – каталог. Этот сайт посерьезней, здесь наряду с бесплатными объявлениями будут платные и на них, в общем-то и будет делаться основная ставка. Очень приблизительно http://www.ukr-print.net/ только здесь одна тематика, а в каталоге будет 120, но, конечно, каждая тематика не будет так подробно расписана как полиграфия в данном примере. Так же небходима будет автоматизация контроля платежей, что бы админ видел у кого подходит к концу оплата за размещение платного объявления. Ну и конечно необходима 100% защита от авторегистраций. Все тексты я дам, но хотелось бы чтобы веб-мастер работал с минимальным ТЗ, т.е. рассказав что я хочу получить в конечном итоге, я хотел бы получить предложения по структуре и функционалу сайта, т.е. что бы мастер проявлял креатифф :) Этот момент хотелось бы особо подчеркнуть, т.к. уже приходят сообщения с просьбами о более подробном ТЗ ко второму сайту. Более подробного нет, есть только общая идея того, что хочется получить на выходе.

В обоих сайтах хотелось бы видеть удобную и понятную систему управления не требующую знаний специфических программ. Жду предложений