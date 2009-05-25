Сайт-каталог

Здравствуйте, требуется создать каталог саун наподобие этого сайта http://sauna.spb.ru

но только для Москвы и Санкт-Петербурга, реализовать все это на движке DLE. функциональность точно такая же. wap версия не нужна. Оставляйте все предложения здесь, сроки исполнения и цена интересуют в первую очередь цена. Пишите отдельно цену за модуль каталога и за сайт под ключ.