Сайт на Drupal

Нужно сделать сайт на CMS Drupal для кредитного подразделения банка.

Задачи сайта:

- информировать клиентов о продуктах, офисах, проводимых рекламных акциях и прочих событиях в регионах присутствия;

- получать обратную связь в виде оценок материалов, комментариев;

- предоставлять клиентам возможность общения с помощью форума и сообществ.

70% информации на сайте это новости, информация об офисах, продуктах, акциях, различные инструменты для пользователей (например, калькуляторы по продуктам) и т.п. 30% - комментарии, оценки материалов сайта, даваемые посетителями, сообщения на форуме и в сообществах и т.д.

Дизайн сайта и ТЗ есть, нужно сверстать, залить на сервер, а также перенести инфу со старого сайта www.poidem.ru