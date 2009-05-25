Здравствуйте, требуется создать каталог саун наподобие этого сайта http://sauna.spb.ru но только для Москвы и Санкт-Петербурга, реализовать все это на движке DLE. функциональность точно такая же. wap версия не нужна. Оставляйте все предложения здесь, сроки ...
Сайт с игрой бильярд разных вариаций
Думаю все играли когда то в денди. и вот в чем собственно дело. может все помнят игру Lunar Ball, а именно бильярд, где с переходом на др уровень менялся стол и размерами и сложностью и формой.
В чем заключается задание: надо сделать полностью рабочий сайт, сверх дизайна не требуется, весь упор на разработку игр(желательно флеш). Все игры будут производиться на электронные деньги, следовательно надо все учесть, а именно и партнерку. думаю с 10 столов разных вариаций хватит на первое время. желательно начать с игр на своем сайте, т.е сразу же пришить их к базам пользователей для показа, а потом если все работает, то и сайтом заняться.
пишите в личку. принимаю пользователей с портфолио или похожими работами. кидалам не соваться. никаких предоплат и никаких ухищрений на их получение. либо безопасная сделка либо платеж после окончания
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сайт на CMS Drupal для кредитного подразделения банка. Задачи сайта: - информировать клиентов о продуктах, офисах, проводимых рекламных акциях и прочих событиях в регионах присутствия; - получать обратную связь в ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер требуется написать тз для скандинавского аукциона (за основу взять gagen.ru, smoltka.net.ua )Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание двух сайтов. 1. Доска объявлений. Как пример - http://www.freetorg.com/ только дизайн повеселей.. 100% защита от авторегистраций. 2. Бизнес – каталог. Этот сайт посерьезней, здесь наряду с бесплатными объявлениями будут платные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $2000
Добрый день Необходимо разработать систему мониторинга упоминаний по техническому описанию в прикрепленном файле. В случае заинтересованности, готовы предоставить набор схематических скринов, как мы себе видим подобную систему. Приветствуется команда ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сверстать макет, который сделан в фотошопе , плюс еще нужно добавить материал из документов *.doc на страницы в формы заказа, и сделать это все с отправкой на почту + записью заказов в файлы. ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно создать сайт. Для справочной. Жду от вас предложений с ценой, за которую вы выполните работу и ссылки на сайты которые Вы создали, рекомендации. Спасибо.Сайты «под ключ»58 заявокЗакрыт16 лет назад
http://img39.imageshack.us/gal.php?g=site1f.jpg В приложении *.jpg сайта. Пункты соответствуют джипегам: 1. там статичная картинка 2. Далее идет примитивная игра. Когда кликаешь на руку, начинают сыпаться сердечки в основном серые и, например, 1 из 10 ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим аналог сайта voption[точка]ru Пожалуйста указывайте цены и сроки.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт на Joomla для хостинг компании и интегрировать в джумлу биллинг-панель http://solid-state.org/ Резюме и предложения писать в личку. Оплата по факту.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт16 лет назад