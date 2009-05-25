Сайт с игрой бильярд разных вариаций

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка154 просмотра

Думаю все играли когда то в денди. и вот в чем собственно дело. может все помнят игру Lunar Ball, а именно бильярд, где с переходом на др уровень менялся стол и размерами и сложностью и формой.

В чем заключается задание: надо сделать полностью рабочий сайт, сверх дизайна не требуется, весь упор на разработку игр(желательно флеш). Все игры будут производиться на электронные деньги, следовательно надо все учесть, а именно и партнерку. думаю с 10 столов разных вариаций хватит на первое время. желательно начать с игр на своем сайте, т.е сразу же пришить их к базам пользователей для показа, а потом если все работает, то и сайтом заняться.

пишите в личку. принимаю пользователей с портфолио или похожими работами. кидалам не соваться. никаких предоплат и никаких ухищрений на их получение. либо безопасная сделка либо платеж после окончания

16 лет назад
killout
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт-каталог

    Здравствуйте, требуется создать каталог саун наподобие этого сайта http://sauna.spb.ru но только для Москвы и Санкт-Петербурга, реализовать все это на движке DLE. функциональность точно такая же. wap версия не нужна. Оставляйте все предложения здесь, сроки ...

    DLE
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт на Drupal

    Нужно сделать сайт на CMS Drupal для кредитного подразделения банка. Задачи сайта: - информировать клиентов о продуктах, офисах, проводимых рекламных акциях и прочих событиях в регионах присутствия; - получать обратную связь в ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создание двух сайтов

    Требуется создание двух сайтов. 1. Доска объявлений. Как пример - http://www.freetorg.com/ только дизайн повеселей.. 100% защита от авторегистраций. 2. Бизнес – каталог. Этот сайт посерьезней, здесь наряду с бесплатными объявлениями будут платные ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система мониторинга упоминаний

    $2000

    Добрый день Необходимо разработать систему мониторинга упоминаний по техническому описанию в прикрепленном файле. В случае заинтересованности, готовы предоставить набор схематических скринов, как мы себе видим подобную систему. Приветствуется команда ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сверстать дизайн + небольшой пхп-код

    $100

    Нужно сверстать макет, который сделан в фотошопе , плюс еще нужно добавить материал из документов *.doc на страницы в формы заказа, и сделать это все с отправкой на почту + записью заказов в файлы. ...

    PHP
    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен сайт

    Нужно создать сайт. Для справочной. Жду от вас предложений с ценой, за которую вы выполните работу и ссылки на сайты которые Вы создали, рекомендации. Спасибо.

    Сайты «под ключ»58 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Cайт рекламной компании

    http://img39.imageshack.us/gal.php?g=site1f.jpg В приложении *.jpg сайта. Пункты соответствуют джипегам: 1. там статичная картинка 2. Далее идет примитивная игра. Когда кликаешь на руку, начинают сыпаться сердечки в основном серые и, например, 1 из 10 ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для хостинг компании

    Необходимо создать сайт на Joomla для хостинг компании и интегрировать в джумлу биллинг-панель http://solid-state.org/ Резюме и предложения писать в личку. Оплата по факту.

    Joomla
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад