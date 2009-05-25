Сайт с игрой бильярд разных вариаций

Думаю все играли когда то в денди. и вот в чем собственно дело. может все помнят игру Lunar Ball, а именно бильярд, где с переходом на др уровень менялся стол и размерами и сложностью и формой.

В чем заключается задание: надо сделать полностью рабочий сайт, сверх дизайна не требуется, весь упор на разработку игр(желательно флеш). Все игры будут производиться на электронные деньги, следовательно надо все учесть, а именно и партнерку. думаю с 10 столов разных вариаций хватит на первое время. желательно начать с игр на своем сайте, т.е сразу же пришить их к базам пользователей для показа, а потом если все работает, то и сайтом заняться.

пишите в личку. принимаю пользователей с портфолио или похожими работами. кидалам не соваться. никаких предоплат и никаких ухищрений на их получение. либо безопасная сделка либо платеж после окончания