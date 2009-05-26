Интернет портал авто-тематики

Обязанности:

1. Создание объемного многофункционального интернет портала авто-тематики с использованием PHP, mySQL, AJAX.

2. Обязательное использование web 2.0;

3. Использовать модульный принцип построения, каталог состоит из модулей:

3.1 каталог компаний – Магазины и салоны, авто и мото школы и многое другое с поиском (подобие ………………. );

3.2 баненная система, настраиваемая, с возможностью вывода как флэш так и кода;

3.3 рейтинг и отзывы о компании

3.4 рейтинг с отзывом, за и против на подобии ;

3.5 система запросов;

3.6 каталог авто с тех. описанием , характеристиками и фото (с функцией авто наполнения);

3.7 новости/статьи по тематикам с заданием тегов ;

3.8 поиск по сайту;

3.9 купля-продажа авто.

Требования:

1. Опыт работы от года;

2. Проживание в Москве или области обязательно;

3. Ответственность, аккуратность, усидчивость;

4. Обязательное наличие портфолио (присылать ссылки только на серьезные проекты. Сайты визитки и прочее не рассматриваются);

5. Резюме без порфолио к рассмотрению не принимаются;

6. Резюме присылать на Email: [email protected];

Условия:

1. Оплата сдельная;

2. График работы свободный;

3. Рассматривается возможность удаленной работы, но проживание в Москве или области обязательно;