Сайт тур фирмы

Интересуют сроки и цена на выполнение...

особенности - многоуровневое вложение категорий.у каждой категории своя галлерея...справа...к каждой категории можно привязывать спец предложения......Возможность редактирования всей инофрмации

Вохможность выбора информации для главной страницы новинок спец предложений новостей......ну вообщем все как там изучите сайт и просьба указать цену и сроки..

Дизайн уже есть...т.е. нужно сверстать и сделать сайт подобный этому....