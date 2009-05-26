Онлайн футбольный менеджер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок173 просмотра

Нужно написать онлайн футбольный менеджер, с дизайном. Для примера можно посмотреть virtualsoccer.ru (нужен не клон). Оплата – вебмани (перевод с протекцией) или Ваш вариант. Возможна оплата по частям.

16 лет назад
workmoney2006
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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