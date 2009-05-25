Нужно написать онлайн футбольный менеджер, с дизайном. Для примера можно посмотреть virtualsoccer.ru (нужен не клон). Оплата – вебмани (перевод с протекцией) или Ваш вариант. Возможна оплата по частям.
Игровые валюты
Требуется сайт похожий на http://play-easy.ru/ Мининум графики и анимации, главное структура заказа игровой валюты, которую надо будет привязать к оплате за смс. От Вас предложения цены и сроки выполнения.
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