Игровые валюты

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Закрыт5 заявок121 просмотр

Требуется сайт похожий на http://play-easy.ru/ Мининум графики и анимации, главное структура заказа игровой валюты, которую надо будет привязать к оплате за смс. От Вас предложения цены и сроки выполнения.

16 лет назад
Irinab
Irina 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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