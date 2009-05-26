Создание интернет казино.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок143 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Я ищу исполнительного программиста для воплощения проекта.

ТЗ нет, есть задание по которому и будет делаться отбор.

Задание:

-промониторить интернет казино ( ссылки на сайты)

-по каждому найденому проекту написать его плюс и минус, цену, охарактеризовать какие могут быть проблемы .

Всю эту информацию скидывать в ящик [email protected] в документе верда писать все.

Приват не писать, в аську не стучать. Я сама выберу исполнителя.

Грибовод Александр (yourwebsite) уважаемый Вы ошиблись мы не сотрудничали с вами.

16 лет назад
Pozitivka
Татьяна 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Электронный журнал для школьных учреждений

    Форма поиска для родителей: 1.Классы (вся школа или на каждый класс) 2. Предметы.(ведение учителем или классным руководителем) 3. Ученики. (по классам, фамилиям) 4. Отображение отметок по предметам Загрузка ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт

    Приветствую! Интересует создание вот такого сайта http://www.pokupator.ru/ полностью похожего по функционалу. ТЗ нет. смотрите сайт. сроки и цены пишите сюда. В личку не писать. поэтому расписывайте ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Игровые валюты

    Требуется сайт похожий на http://play-easy.ru/ Мининум графики и анимации, главное структура заказа игровой валюты, которую надо будет привязать к оплате за смс. От Вас предложения цены и сроки выполнения.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Онлайн футбольный менеджер

    $1000

    Нужно написать онлайн футбольный менеджер, с дизайном. Для примера можно посмотреть virtualsoccer.ru (нужен не клон). Оплата – вебмани (перевод с протекцией) или Ваш вариант. Возможна оплата по частям.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт тур фирмы

    Интересуют сроки и цена на выполнение... особенности - многоуровневое вложение категорий.у каждой категории своя галлерея...справа...к каждой категории можно привязывать спец предложения......Возможность редактирования всей инофрмации Вохможность выбора информации для главной страницы новинок спец предложений ...

    Сайты «под ключ»46 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно сделать аналогичный сервис

    $250

    Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru Нужен точно такой же функционал. Только СMS. Дизайн можно как на нём или вообще без него. главное точно такой же функционал.Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание CMC портала

    Здравствуйте, требуется создать СМС портал наподобие этих сайтов www.smscentre.com.ua www.smsonline.ru www.skysms.net.ua Пишите пожалуйста цену!

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад