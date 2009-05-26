Требуется web-программист Необходимо создание сайта (структура, дизайн) электронного издания СМИ с удобной системой администрирования, желательно на бесплатной платформе (типа Joomla).
Создание интернет казино.
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Я ищу исполнительного программиста для воплощения проекта.
ТЗ нет, есть задание по которому и будет делаться отбор.
Задание:
-промониторить интернет казино ( ссылки на сайты)
-по каждому найденому проекту написать его плюс и минус, цену, охарактеризовать какие могут быть проблемы .
Всю эту информацию скидывать в ящик [email protected] в документе верда писать все.
Приват не писать, в аську не стучать. Я сама выберу исполнителя.
Грибовод Александр (yourwebsite) уважаемый Вы ошиблись мы не сотрудничали с вами.
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