Создание интернет казино.

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Я ищу исполнительного программиста для воплощения проекта.

ТЗ нет, есть задание по которому и будет делаться отбор.

Задание:

-промониторить интернет казино ( ссылки на сайты)

-по каждому найденому проекту написать его плюс и минус, цену, охарактеризовать какие могут быть проблемы .

Всю эту информацию скидывать в ящик [email protected] в документе верда писать все.

Приват не писать, в аську не стучать. Я сама выберу исполнителя.

Грибовод Александр (yourwebsite) уважаемый Вы ошиблись мы не сотрудничали с вами.