Добрый день, уважаемые фрилансеры. Я ищу исполнительного программиста для воплощения проекта. ТЗ нет, есть задание по которому и будет делаться отбор. Задание: -промониторить интернет казино ( ссылки ...
Сайт под ключ. Тематика: Авто.
Необходимо сделать сайт с каталогом и фоточками. Автомобильная тематика.
1. "Резиновые" блоки
2. Возможность добавлять новости
3. Удобный просмотр фото (Lightbox)
4. Навигация вверху, каталог слева
5. Минимум дизайна, максимум удобства и функционала
6. ЧПУ
http://www.bestwatch.ru/ - пример, требуется нечто похожее без интернет-магазина
http://auto.intermedia.md/ - с растягивающимся блоком по центру
Все остальное с потенциальным исполнителем.
Бюджет до 250 у.е. Сроки от недели, до двух.
marchencio (собачка) gmail.com
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