Сайт под ключ. Тематика: Авто.

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Закрыт15 заявок437 просмотров

Необходимо сделать сайт с каталогом и фоточками. Автомобильная тематика.

1. "Резиновые" блоки

2. Возможность добавлять новости

3. Удобный просмотр фото (Lightbox)

4. Навигация вверху, каталог слева

5. Минимум дизайна, максимум удобства и функционала

6. ЧПУ

http://www.bestwatch.ru/ - пример, требуется нечто похожее без интернет-магазина

http://auto.intermedia.md/ - с растягивающимся блоком по центру

Все остальное с потенциальным исполнителем.

Бюджет до 250 у.е. Сроки от недели, до двух.

marchencio (собачка) gmail.com

16 лет назад
marchencio
Alex 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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