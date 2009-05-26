Создание новостного отраслевого новостного портала

Есть сайт www.tents.ru на его базе надо создать что-то типа отраслевого издания по тематике тенты, тентовые конструкции, производство тентов и т.п. Целевая аудитория: продавцы комплектующих, производители тентов различных видов, заказчики тентов, а так же все, кто интересуется тематикой по косвенным причинам, например: тенты как рекламоносители и т.п.

Должны быть возможности публикации различного контента (текст, фото, видео) все это можно комментировать. Нужен форум.

Продумать возможность заработка на рекламе и размещении статей.

Желательно наличие опыта в создании и раскрутке подобных ресурсов.