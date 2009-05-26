Нужен интернет магазин для продажи стикеров по образу http://www.fathead.com/ Система должна иметь возможность выбора языка (4 языка) Товар должен представляться в виде изображений вписанных в разные интерьеры как например: http://www.fathead.com/entertainment/star-wars/boba-fett/ Изображения ...
Создание новостного отраслевого новостного портала
Есть сайт www.tents.ru на его базе надо создать что-то типа отраслевого издания по тематике тенты, тентовые конструкции, производство тентов и т.п. Целевая аудитория: продавцы комплектующих, производители тентов различных видов, заказчики тентов, а так же все, кто интересуется тематикой по косвенным причинам, например: тенты как рекламоносители и т.п.
Должны быть возможности публикации различного контента (текст, фото, видео) все это можно комментировать. Нужен форум.
Продумать возможность заработка на рекламе и размещении статей.
Желательно наличие опыта в создании и раскрутке подобных ресурсов.
Заявки фрилансеров
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