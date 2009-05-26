Нужен интернет магазин для продажи стикеров по образу http://www.fathead.com/

Система должна иметь возможность выбора языка (4 языка)

Товар должен представляться в виде изображений вписанных в разные интерьеры как например: http://www.fathead.com/entertainment/star-wars/boba-fett/

Изображения берутся из базы изображений. Кроме того должна быть возможность использовать изображения юзера как http://www.fathead.com/custom/

Система оплаты за стикеры должна подразумевать возможность выбора как например: http://nic.ru/dns/payment/res.html

Каждый товар, можно комментировать и оставлять положительные отзывы.

Опционально, Должна быть возможность отслеживать исполнение заказов через интернет.

Заплатим хорошо. Называйте ваши цену и показывайте ваши работы.