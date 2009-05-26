Срочно разработка веб-портала

СРОЧНО Требуется программист для разработки веб-портала, который будет выводить данные результатов расчетов Schedstar (софта по оптимизации производства). Данный интерфейс должен будет считывать данные файла txt и в зависимости от кода, вводимого на стороне клиента, выводить на странице веб данные соответствующие этому клиенту. нужно две странички сайта:

> 1. Страница авторизации

> 2 Страница с персональными данными.

Просьба присылать образцы работ и рассценки

Оплата по договоренности