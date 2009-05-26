Общие условия: Общее функционирование системы и взаимодействие всех модулей, распределение прав доступа, управление пользователями, политика безопасности. 1. Поиск туров по туроператорам Украины. По типу: http://otpusk.com, http://www.turistua.com/, http://tourua.com.ua ...
Сайт визитка для студии лофт
Сайт визитка на Flash
Основная задача - демонстрация работ студии (фотогалерея).
Сайт должен иметь админку для добавления удаления фотографий, добавления, редактирования новостей.
Дизайн - в основном построен на 3д отрендеренных элементах предоставляемых мной. Таких как фон. анимированные кнопки и тд.
ТЗ в прикрепленном файле
Заявки фрилансеров
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