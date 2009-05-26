Сайт визитка для студии лофт

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Закрыт27 заявок401 просмотр

Сайт визитка на Flash

Основная задача - демонстрация работ студии (фотогалерея).

Сайт должен иметь админку для добавления удаления фотографий, добавления, редактирования новостей.

Дизайн - в основном построен на 3д отрендеренных элементах предоставляемых мной. Таких как фон. анимированные кнопки и тд.

ТЗ в прикрепленном файле

16 лет назад
romanz
50 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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